Bağlar Belediyesi'nden spora destek

Bağlar
Belediyesi, ilçede spor
etkinliklerine katılan dar gelirli ailelerin çocuklarına malzeme ve ulaşım desteği sunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Bağlar Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile belediyenin dar gelirli ailelerin çocuklarının kötü alışkanlıklardan korunması ve spora kazandırılması amacıyla başlattığı ortak çalışmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, belediyenin çalışma kapsamında sporcu çocuklara malzeme ve ulaşım desteği sağladığı bildirildi.