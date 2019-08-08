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Bağlar Belediyesi'nden spora destek

Bağlar Belediyesi, ilçede spor etkinliklerine katılan dar gelirli ailelerin çocuklarına malzeme ve ulaşım desteği sunuyor.

08.08.2019 16:22 Bağlar Belediyesi'nden spora destek
Bağlar Belediyesi, ilçede spor etkinliklerine katılan dar gelirli ailelerin çocuklarına malzeme ve ulaşım desteği sunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Bağlar Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile belediyenin dar gelirli ailelerin çocuklarının kötü alışkanlıklardan korunması ve spora kazandırılması amacıyla başlattığı ortak çalışmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, belediyenin çalışma kapsamında sporcu çocuklara malzeme ve ulaşım desteği sağladığı bildirildi.

Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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