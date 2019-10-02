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Bağlar Belediyesi'nden üniversite hazırlık kursu

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, ücretsiz üniversite hazırlık kursu düzenleyecek.

02.10.2019 15:34Bağlar Belediyesi'nden üniversite hazırlık kursu
Diyarbakır Bağlar Belediyesi, ücretsiz üniversite hazırlık kursu düzenleyecek.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yaptığı açıklamada, üniversiteye hazırlanmak isteyen ancak imkanı olmayan öğrenciler için harekete geçtiklerini söyledi.
İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kursların verileceğini işaret eden Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Hizmet anlayışımızdaki kırmızı çizgilerin başında eğitim geliyor. Bir çocuğumuzun dahi bu hizmetten istifade edip vatana, millete faydalı birey olarak yetişmesi bizim için çok şey ifade ediyor. Eğitime büyük önem veren ve bu konuda seferberlik başlatarak çok önemli imkanlar yaratan sayın Cumhurbaşkanımızın eğitimle ilgili duruşu bize ışık oluyor. Biz de belediye olarak çocuklarımızın hak ettiği eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ettik."

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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