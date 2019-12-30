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Bağlar Belediyesi'ni Avrupa Şampiyonasında temsil edecek

Kocaeli'nde yapılan Türkiye şampiyonası milli takım seçmelerinde 54 kiloda şampiyon olan Bağlar Belediyespor'un milli karatecisi Sena Kızılaslan, Avrupa Şampiyonasında milli takım adına yarışma hakkını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

30.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:07 Bağlar Belediyesi'ni Avrupa Şampiyonasında temsil edecek
Kocaeli'nde yapılan Türkiye şampiyonası milli takım seçmelerinde 54 kiloda şampiyon olan Belediyespor'un milli karatecisi Sena Kızılaslan, Şampiyonasında milli takım adına yarışma hakkını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bir ay içinde katıldığı üçüncü şampiyonada üçüncü kez madalya kazanan Sena Kızılaslan, "Türkiye milli takımı ile Diyarbakır'ı ve Bağlar Belediyesi'ni Avrupa şampiyonasında temsil edeceğim için çok mutluyum. Bu başarımı bana maddi ve manevi olarak destek veren Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na atfediyorum" diye konuştu.

7-9 Şubat'ta Macaristan yolcusu

Milli karateci Sena Kızılaslan, 7-9 Şubat tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı adına yarışacak. Kocaeli'nde yapılan Türkiye şampiyonası milli takım seçmelerinde 54 kiloda şampiyon olan Bağlar Belediyespor'un milli karatecisi Sena Kızılaslan, Avrupa Şampiyonasında milli takım adına yarışma hakkını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

54 kiloda yarışan Sena Kızılaslan, kazandığı başarıdan sonra antrenörü Mehmet Yazar'a koşarak sevinç gözyaşları döktü. Başarılı sporcu Kızılaslan, böylece bir ay içinde katıldığı üçüncü şampiyonada da madalya kazanarak başarı grafiğini devam ettirdi.

"Başarımı Başkan Beyoğlu'na atfediyorum"

Türkiye milli takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Sena Kızılaslan, kendisine verdiği maddi ve manevi destekten dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Kızılaslan, "Bu seviyeye gelmek için çok çalıştım, zorlu süreçlerden geçtim. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi, kentimi ve bana her türlü destek veren Bağlar Belediyesi'ni temsil etmek istiyordum. Çok şükür bu amacıma ulaştım. Bu başarıyı gerek şahsıma, gerekse spora ve sporcuya maddi ve manevi destek sağlayan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na atfediyorum. Şimdi artık iyi hazırlanıp Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istiyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Avrupa, Bağlar, Spor

Kaynak: İHA

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