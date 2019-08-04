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Bağlar Belediyesi okul bahçesini düzenledi

Bağlar Belediyesince, Mesut Yılmaz İlkokulu bahçesinin parke taşları yenilendi.

04.08.2019 12:46 Bağlar Belediyesi okul bahçesini düzenledi
Bağlar Belediyesince, Mesut Yılmaz İlkokulu bahçesinin parke taşları yenilendi.
Okulun yönetimi ve velilerinin talepleri doğrultusunda harekete geçen belediye, 4 bin metrekarelik okul bahçesinin parke taşlarını yeniledi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha rahat etmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklar için gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.
Okulun müdür yardımcısı Ahmet Börü ise okul bahçesinin modern bir görüntüye kavuştuğunu dile getirerek, Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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