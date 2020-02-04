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Bağlar Belediyesi sporcusu Kızılaslan yarışma için Macaristan'a gitti

Bağlar Belediyesinin sporcusu Sena Kızılaslan ilk kez mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası için milli takım kafilesi ile Macaristan'a gitti.

04.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:14Bağlar Belediyesi sporcusu Kızılaslan yarışma için Macaristan'a gitti
Belediyesinin sporcusu Sena Kızılaslan ilk kez mücadele edeceği Şampiyonası için milli takım kafilesi ile 'a gitti.
7-9 Şubat tarihleri arasında başkent Budapeşte'de yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonasına milli takım kafilesinde Bağlar Belediyespor sporcusu Sena Kızılaslan ve antrenör Mehmet Yazar da yer aldı.
Sena Kızılaslan ve Mehmet Yazar, 3 gün devam edecek şampiyonada milli takım adına ter dökecek.
Yazar, "Kızılaslan'ın 33 kişiden oluşan milli takım kafilesinde yer alması ve Türkiye adına yarışacak olması güzel bir başarıdır. Avrupa'da derece elde ederek yeni bir başarı eklemeyi hedefliyoruz. Bize her konuda destek olan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hem ülkemiz hem kentimiz ve belediyemiz adına güzel haberlerle döneceğiz." dedi.

Macaristan, Avrupa, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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