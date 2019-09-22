Haberler » Güncel » Haber

Bağlar Belediyesinden, 2 köye menfez köprü

Bağlar Belediyesi, yağmur ve kar suları karşısında sel tehlikesi yaşayan 2 köye menfez köprü yaptı.

22.09.2019 16:06Bağlar Belediyesinden, 2 köye menfez köprü
Bağlar Belediyesi, yağmur ve kar suları karşısında sel tehlikesi yaşayan 2 köye menfez köprü yaptı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada, köylülerin talebi üzerine 5 köyde menfez köprü yapımına başladıklarını, 2 köyde köprülerin tamamlandığını söyledi.
Diğer köylerdeki köprülerin de kısa zamanda tamamlanacağını belirten Beyoğlu, "Bizim için vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek çok önemli. Sel riski olan ve her sene bu kabusu yaşayan köylerimizin talebi üzerine bu sorunu çözme sözü vermiştik. İki köyümüzün menfez köprüleri tamamlandı, vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Diğer köylerimizdeki çalışmalar da bitmek üzere.Bu sorunu inşallah kökten çözmüş olacağız." dedi.

Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 7 terörist işte böyle etkisiz hale getirildi
17:40 Geri manevra yapan kamyonun altında kalan işitme engelli yaya öldü
17:39 SAMEK'lerde yeni dönem kayıt zamanı başlıyor
17:36 Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu
17:36 Trump'tan "Biden yanlış yaptı" mesajı
17:36 Spor sivas ve tokat'ta beraber yürüyelim etkinliği
17:36 Havalimanı metro seferleri durduruldu, vatandaşlar yollara döküldü