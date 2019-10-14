Haberler » Güncel » Bağlar Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları

Bağlar Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince, ilçede ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

14.10.2019 13:28Bağlar Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince, ilçede ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.
Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları başlattı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeşil ve daha yaşanabilir Bağlar için çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, "Bağcılar Mahallemizdeki refüjlere ağaç dikimi yapıyoruz. Daha yeşil bir kuşak oluşturulması için peyzaj düzenlemelerine ve ağaç dikme çalışmalarına devam edeceğiz. Çevreye karşı duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın ilçede sağlık içinde yaşamalarına katkı sağlayacak ağaçlandırma çalışmaları ilçenin kentleşmesi açısından önemli. Bağlar'ı park ve bahçeleriyle her anını yaşamaktan daha da keyif alınacak bir ilçeye dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:33 Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı  (aktüel görüntü)
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
15:32 Bakan Kurum'dan Azez şehidinin ailesine ziyaret
15:32 Ordu'da kaçak sigara operasyonu
15:27 Başkan Babaoğlu'ndan Barış Pınarı harekatına tam destek
15:25 Başkan Hülya Öztürk: "Ülkü Ocakları, liderimizin vizyonudur"
15:26 Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisleri Eğitim Merkezi Gibi
14.10.2019 15:34:41