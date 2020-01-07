Haberler » Güncel » Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması - Haber

Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması

Bağlar Belediyesi, Sakarya Caddesinde alt yapı çalışması başlatacak.

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:48 Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması
Belediyesi, Caddesinde alt yapı çalışması başlatacak.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin ve Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, esnaf ziyaretinde bulundu.
Beyoğlu, Sakarya Caddesinin durumuyla yakından ilgilendiklerini ve bu konuda önemli çalışmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını bildirdi.
Esnaf ve vatandaşların çilesi haline gelen olumsuz görüntülere son vereceklerini belirten Beyoğlu, şöyle dedi:
"Oluşan çukurları önce temizleyeceğiz. Daha sonra modifiye asfalt döşeyerek burada iş yapan esnafımızı ve alışverişe gelecek olan vatandaşımızı rahatlatacağız. Böylece esnafımız ve vatandaşımız kışı rahat bir şekilde geçirecek. İlkbaharla birlikte Büyükşehir Belediyemiz yenileme çalışmalarına başlayacak. Bu caddemiz alışverişte kentin modern yüzü haline gelecek."

Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Sakarya, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Yolcu uçağı pistten çıktı - Yolcuların çektiği görüntüler - Haber
16:00   Çanakkale'de kar ve fırtına etkili oluyor- 3 - Haber
16:00   Kocaeli tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü - Haber
16:00   Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine başlandı - Haber
16:00   Pistten çıkan uçaktan şişme yastık ve kaydırakla böyle kurtuldular - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:03:43