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Bağlar Belediyesinden çocuklar ve annelerine yüzme dersi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesince düzenlenen kursta hem çocuklara hem de annelerine yüzme eğitimi veriliyor.

22.07.2019 11:00 Bağlar Belediyesinden çocuklar ve annelerine yüzme dersi
Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesince düzenlenen kursta hem çocuklara hem de annelerine yüzme eğitimi veriliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet yürüten Solin Çocuk Oyun Evi ve Yüzme Havuzu'nda yıl boyunca hem çocuklara hem de annelerine verilen teorik ve pratik eğitim ile birçok çocuk ve annesi ilk kez yüzme sporuyla tanıştı.
Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere ilgi yüksek.
Oyun evinde resimden müziğe kadar birçok alanda çocuklara eğitim verilerek hayata hazırlanmaları sağlanıyor.
Dar gelirli ailelere yönelik hizmetlerin öne çıktığı bu çalışmalarda görev yapan sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlar, kadın ve çocuklara yönelik çeşitli alanlarda psikolojik destek de sunuyor.
Kaynak: AA
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