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Bağlar Belediyesinden kent merkezinde organik tarım projesi

Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesince hayata geçirilecek proje kapsamında kent merkezinde organik tarım yapılacak.

19.07.2019 14:16 Bağlar Belediyesinden kent merkezinde organik tarım projesi
Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesince hayata geçirilecek proje kapsamında kent merkezinde organik tarım yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde bir ay içinde tamamlanması planlanan projeyle belediyeye ait araziler tarım alanlarına çevrilerek meyve ve sebze bahçeleri oluşturulacak.
Organik sebze ve meyve yetiştirilmesi planlanan bahçelerde, vatandaşların da meyve ve sebze üretimine teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Kent içi tarım" konusunda örnek bir belediye olacaklarını belirtti.
"Adını bağ ve bahçelerden alan ilçemizin hak ettiği kent içi tarım uygulamaları projesini başarıyla hayata geçireceğiz inşallah." diyen Beyoğlu, "Yüzde 100'ü organik olacak tarım ürünlerini burada üretip uygun fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bağlarımız bu konuda model olacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Diyarbakır, Bağlar, Güncel

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