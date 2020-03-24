Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bağlar Belediyesinden korona virüs önlemli 'canlı' ihale - Haberler

Bağlar Belediyesinden korona virüs önlemli 'canlı' ihale

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, akaryakıt ihalesini yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında katılımcıların arasında en az 1 buçuk metre mesafe olacak şekilde gerçekleştirdi.

24.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:17
Bağlar Belediyesinden korona virüs önlemli 'canlı' ihale
Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Belediyesi, akaryakıt ihalesini yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında katılımcıların arasında en az 1 buçuk metre mesafe olacak şekilde gerçekleştirdi. 11 firmanın katıldığı ihale şeffaflık olması amacıyla belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanırken, katılımcılar dezenfektan ve maske eşliğinde salona alındı.

Bağlar Belediyesi, belediyenin akaryakıt ihtiyacını karşılaması amacıyla gerçekleştirdiği akaryakıt ihalesini yeni tip korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirdi ve canlı olarak yayınladı. Belediyenin yeni havaalanı yolu üzerinde yer alan Makine İkmal Müdürlüğü salonunda gerçekleşen ihaleye 11 firmadan temsilciler katıldı. Firma temsilcileri ve ihale komisyonu üyeleri dezenfektan kontrolünden geçtikten sonra maske ve eldiven kullanarak salona alındı. Katılımcılar arasında 1 buçuk metrelik mesafe ayarlayarak sandalyeler monte edildi. İhale şeffaflık ilkeleri çerçevesinde Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

"Bizim için şeffaflık ve sağlık her şeyden önemlidir"

Yeni tip korona virüs tehlikesi nedeniyle katılımcı firmaların temsilcilerinin sağlığını düşünerek sıkı önlemler aldıklarını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, olası spekülasyonlara mahal vermemek için de ihaleyi canlı olarak yayınladıklarını kaydetti. Beyoğlu, "Şeffaflığa çok önem veriyoruz. Bu yüzden kafalarda her hangi bir soru işareti oluşmasın ve isteyen herkes izleyebilsin diye bu önemli ihalemizi canlı yayınladık. Bizim için şeffaflık ve sağlık her şeyden önemlidir. Bu düşünce ile ihaleye katılan firma temsilcilerine dezenfektan uyguladık, maske ve eldiven ile katılmalarını sağladık. Salonda aralarına en az 1 buçuk metre mesafe olacak şekilde oturmalarını sağladık. Yeni tip korona virüs tehlikesi geçene kadar tüm işlemlerimizi bu şekilde gerçekleştireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık Haberler
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi Haberler
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40 - Ordu'da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa hizmet etti - Haber 11:40 - KKTC'de karantina altındaki turist kafilelerinin ülkelerine dönüşleri başladı - Haber 11:39 - At keserken yakalanan 2 kişiye 27 bin 868 lira ceza - Haber 11:39 - KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI - Haber 11:39 - TUZLA'DA SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber 09:48 - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı - Haber 09:23 - Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber 09:17 - Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber 07:52 - Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber
Loading