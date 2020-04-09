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Bağlar Belediyesinden muhtarlık bürolarına yenileme hizmeti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile ilçeye bağlı 8 mahallenin muhtarlık büroları yenilenerek büro ve mobilya malzemeleri ile döşendi.

09.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:42
Bağlar Belediyesinden muhtarlık bürolarına yenileme hizmeti
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile ilçeye bağlı 8 mahallenin muhtarlık büroları yenilenerek büro ve mobilya malzemeleri ile döşendi.

Bağlar Belediyesi, ilçeye bağlı 8 mahallenin muhtarlık bürolarını yenileyerek büro ve mobilya malzemeleri ile döşedi. Göreve geldikten sonra belediye bünyesindeki Muhtarlıklar Müdürlüğü'ne her türlü desteği sağlayarak güçlendiren ve mahalle muhtarları ile istişareye önem vererek sorunların pratik çözümü için özel whatsapp hattı oluşturan, özel telefon numarasını muhtarlara veren Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile muhtarlık bürolarının eksikleri giderildi.

8 mahallenin büroları yenilendi

Alipınar, 5 Nisan, Yunus Emre, Selahattin Eyyubi, Körhat, Bağcılar, Yeniköy ve Muradiye mahalle muhtarlıklarının bürolarına mobilya desteği sağlanarak monte edildi. Yenilenen bürolarında yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara hizmet vermeye başlayan mahalle muhtarları, kendilerine her konuda destek sağlayan Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Alipınar Mahalle muhtarı Orhan Akyapı, "Büromuzun önemli eksikleri vardı. Vatandaşlarımıza rahat hizmet veremiyorduk. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na durumu ilettik. Kendisi hemen talimat verdi ve büromuz modern hale getirildi. Artık mahallemize yakışır şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bağcılar Mahalle Muhtarı Şehmus Şirdenli ise "Başkanımız bugüne kadar hiçbir sorunumuza karşı duyarsız kalmadı. Her konuda gerekli desteği sağladı. Şimdi de büromuzu yenileyerek büro malzemeleriyle döşedi. Başkanımıza ve belediyemize teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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