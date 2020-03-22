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Bağlar Belediyesinden sokağa çıkmaları sınırlandırılanlara destek

Bağlar Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

22.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:40
Bağlar Belediyesinden sokağa çıkmaları sınırlandırılanlara destek

Bağlar Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandırılanların ihtiyacını karşılamak için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Bu amaçla ekipler oluşturduklarını dile getiren Beyoğlu, 04122519300 -01 nolu telefondan kendilerini arayanlara her türlü desteği sunacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Etiketler : Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

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