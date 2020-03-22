Bağlar Belediyesinden sokağa çıkmaları sınırlandırılanlara destek
Bağlar Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.
22.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:40
Bağlar Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığı kararıyla yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandırılanların ihtiyacını karşılamak için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.
Bu amaçla ekipler oluşturduklarını dile getiren Beyoğlu, 04122519300 -01 nolu telefondan kendilerini arayanlara her türlü desteği sunacaklarını kaydetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel