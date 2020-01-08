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Bağlar Belediyesinden whatsapp hattı ile mahalle sorunlarına hızlı çözüm

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Karacadağ bölgesindeki muhtarlarla bir araya gelerek muhtarlar ile belediye arasında koordinasyon sağlanması için whatsapp hattının kurulmasına karar verdi.

08.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:08Bağlar Belediyesinden whatsapp hattı ile mahalle sorunlarına hızlı çözüm
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bölgesindeki muhtarlarla bir araya gelerek muhtarlar ile belediye arasında koordinasyon sağlanması için whatsapp hattının kurulmasına karar verdi.
Karacadağ bölgesinde kırsal mahalle muhtarlarıyla görüşen Beyoğlu, kar ve tipi nedeniyle kapanma riski olan yollara hızlı müdahale etmek için whatsapp hattı uygulamasına geçileceği belirtti.
Alatosun Mahallesi'nde gerçekleşen görüşmede millete hizmet sunma konusunda engel tanımadıklarını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Milletimizle aramızda hiçbir engel yoktur, olamaz da. Allah'ın izniyle mevsim, zaman ve mesafe gözetmeksizin her yere her koşulda gideriz. Bugün de olumsuz hava koşullarını mazeret göstermeden buraya gelerek hemşehrilerimizle bir arada olduk. Kışın huzurlu geçmesi için tüm tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Bizim için anlamlı ve mutluluk verici bir buluşma oldu. Büyük bir değişim ve dönüşüm başlatmış durumdayız. Allah izin verirse kısa zamanda her şey çok daha farklı ve güzel olacak. İstenildiğinde çözülemeyecek sorun yoktur. Bizi bugün burada bağrına basan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."
Kar ve tipi nedeniyle kapanma riski olan yollara müdahale etmek için tedbirleri artırdıklarını dile getiren Beyoğlu, yolda mahsur kalan birçok aracın belediye ekipleri tarafından kurtarıldığını aktardı.
Beyoğlu'na ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cabir Bülent Şerifler de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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