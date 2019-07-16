16.07.2019 14:25
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Bağlar Belediyesinden yaz kursu

Bağlar Belediyesinden yaz kursu

Bağlar Belediyesinin eğitim ve spor branşlarında açtığı yaz kursları ilgi gördü.

Bağlar Belediyesinin eğitim ve spor branşlarında açtığı yaz kursları ilgi gördü.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde başlatılan kurslara yaklaşık bin kişinin başvuru yaptığı bildirildi.
"Bir Çocuk, Bir Dünya" sloganıyla başlatılan yaz kurslarında İngilizce, satranç, resim, zeka oyunları, futbol, voleybol, basketbol ve tenis branşlarındaki eğitimlerin uzman eğitmenler tarafından verildiği ifade edilen açıklamada, eylül ayına kadar devam edecek kurslarla 450 bin nüfuslu ilçede yaşayan dezavantajlı çocuk ve gençlere ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Bağlar, Güncel

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