Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağlar Belediyesinden yetim ve öksüz çocukları sevindiren destek

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yetim ve öksüz çocukların ailelerine nakdi ve gıda desteğinde bulundu.

05.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:56
Bağlar Belediyesinden yetim ve öksüz çocukları sevindiren destek
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yetim ve öksüz çocukların ailelerine nakdi ve gıda desteğinde bulundu. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında destekler belediye ekipleri tarafından 18 çocuğun evine ulaştırıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, anne veya babasını çeşitli nedenlerle kaybetmiş olan çocuklara yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. İlk etapta tespit edilen 18 yetim ve çocuğun ailesine nakdi ve gıda desteği ulaştırıldı. Başkan Beyoğlu'nun talimatı ile temin edilen hediye paketleri ve nakdi destek içeren zarflar, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında belediye ekipleri tarafından ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan ailelerin evlerine ulaştırıldı. Yetim ve öksüz çocukların aileleri, anlamlı davranışından dolayı Başkan Beyoğlu ve Bağlar Belediyesine teşekkür etti.

"Yetimi ve öksüzü sevindirmek medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluktur "

Yetimi, öksüzü, yoksulu sevindirmenin Müslümanlığın kendilerine yüklediği bir sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Beyoğlu, sosyal belediyecilik örneği olan bu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Uzun süredir planladığımız bir sosyal sorumluluk projesi idi. Tespit ettiğimiz 18 yavrumuza ve ailelerine çam sakızı çoban armağanı misali desteklerde bulunduk. Onların sevindiğini ve mutlu olduğunu hissetmek bizi çok mutlu etti. Sosyal belediyeciliğin öncüsü olan Cumhurbaşkanımızın belirlediği misyona riayet ederek kentimizde bulunan ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik hizmetler yürütüyoruz. İmkanlar ölçüsünde yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bağlar Belediyesinden yetim ve öksüz çocukları sevindiren destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Şoförlere kabin ve koruyucu başlık - Haber 11:46: Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar seralarda zarara neden oldu - Haber 11:45: Bakan Gül'den 'Avukatlar Günü' mesajı - Haber 11:45: AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Güdem, 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmıyor - Haber 11:44: Konya "evde kaldı" parklar ve mesire alanları sessizliğe büründü - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber