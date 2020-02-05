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Bağlar Belediyesinden, yoksul öğrencilere yardım

Bağlar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı desteğiyle ilçedeki 6 bin yoksul ve dar gelirli öğrenciye kışlık giysi yardımı yapmaya başladı.

05.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:46Bağlar Belediyesinden, yoksul öğrencilere yardım
Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı desteğiyle ilçedeki 6 bin yoksul ve dar gelirli öğrenciye kışlık giysi yardımı yapmaya başladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin , Yahya Kemal Bayatlı İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere giysi yardımlarını verdi.
Beyoğlu, "Bir çocuğun mutlu olması tüm insanlığın mutlu olması anlamına gelir. Bizim anlayışımızda bu var ve bu düşünce ile ilçemizde bulunan 6 bin dar gelirli öğrencimize bu desteğini sunacağız. Cumhurbaşkanımızın eğitim seferberliği çabalarına tam destek veriyoruz." dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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