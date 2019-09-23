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Bağlar Belediyespor 1 puana sevinmedi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 2019-2020 sezonuna Bismil 21 Spor'la 0-0 berabere kalarak 1 puanla başladı.

23.09.2019 12:29Bağlar Belediyespor 1 puana sevinmedi
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 2019-2020 sezonuna Bismil 21 Spor'la 0-0 berabere kalarak 1 puanla başladı.

Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi. Merdoğlu, takımın iyi mücadele ettiğine dikkat çekerek gelecek haftalarda daha iyi olacaklarını belirtti. Merdoğlu, "10 kişi kalmasaydık kazanma şansımız yüksek olurdu. Buna rağmen önemli pozisyonlara girdik ama sonuçlandıramadık. Takım olarak iyi mücadele ettik, gelecek için umut verdik. Bismil 21 Spor da iyi oynadı, her iki takımı da tebrik ediyorum" dedi.

Bağlar Belediyespor teknik sorumlusu Ekrem Üşen de galibiyeti kaçıran taraf olduklarını kaydetti. Üşen, "Bismil'e kazanmak için gittik. Maalesef beklenmedik kırmızı kart olayı planlarımızı bozdu. Rakibimiz taraftarının desteği ile oynadı. Kolay maç olmadı. Kazanmak için pozisyonlar da bulduk fakat son vuruşları yapamadık. Takımın mücadele azminden memnunuz. Hak ettiğimiz yere geleceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Futbol, Bismil, Bağlar, Spor

Kaynak: İHA

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