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Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü

Bağlar Belediyespor Başkanı Haşim Merdoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

12.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:38Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü
Belediyespor Başkanı Haşim Merdoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.
Bir program dolayısıyla 'a gelen Özdemir ile görüşen Merdoğlu, kulübün çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Merdoğlu yaptığı açıklamada, Özdemir'in Türk futbolu için büyük önem taşıdığını işaret ederek, "Türk futboluna büyük hizmetleri olan büyüğümüz ve hemşehrimiz Nihat Özdemir ile her zaman gurur duyuyoruz. Özel bir program vesilesiyle geldiği memleketinde kendisiyle görüşme imkanımız oldu. Kentimizle ilgili bazı müjdeler verdi." dedi.

Servet Yazıcı, Nihat Özdemir, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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