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Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Bağlar Belediyespor'un Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın programı nedeniyle kente gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

12.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:04Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü
Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Belediyespor'un Kulüp Başkanı Haşim Merdoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın programı nedeniyle kente gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Nezaket amaçlı görüşmede Bağlar Belediyespor Başkanı Merdoğlu, kulübün çalışmaları hakkında TFF Başkanı Özdemir'e bilgi vererek kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Nihat Özdemir'in Diyarbakır'ın ve ülkenin çok önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Merdoğlu, "Türk sporuna, bölge sporuna büyük hizmetleri olan büyüğümüz ve hemşerimiz Nihat Özdemir'le her zaman gurur duyuyoruz. Özel bir program vesilesiyle geldiği memleketinde kendisiyle kısa bir görüşme imkanımız oldu. Kentimizle ilgili bazı müjdeler verdi, onları da kendisi daha sonra paylaşacak" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Futbol, Bağlar, Spor

Kaynak: İHA

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