Bağlar Belediyespor'dan tarihi galibiyet
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, hafta sonunda oynadığı maçta tarihi bir skora imza attı.
10.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:12
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, hafta sonunda oynadığı maçta tarihi bir skora imza attı.
Van Yolspor'u 10-1 mağlup eden sarı mavili takım ligin en farklı galibiyetlerinden birini elde etti. 19 maçta rakip filelere 41 gol bırakan Bağlar Belediyespor, topladığı 39 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor. Bağlar Belediyespor, sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala ligde kalmayı da garantiledi. Statü gereği iki Diyarbakır takımından puanı fazla olan ligde kalırken, Bismil 21Spor'a 18 puan fark atan Bağlar Belediyespor gelecek sezon da bu ligde mücadele edecek. Diyarbakır'ı gelecek sezon BAL'da temsil edecek ikinci takım, Bismil 21Spor ile Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi şampiyonu arasında nisan ayında oynanacak baraj maçıyla belli olacak.
Bağlar Belediyespor teknik sorumlusu Ekrem Üşen, genç ve mütevazi bir kadroyla mücadele etmelerine rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek amaçlarının sezonu ilk 3 sırada tamamlayıp, gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupasına katılma hakkı kazanmak olduğunu kaydetti. - DİYARBAKIR
Van Yolspor'u 10-1 mağlup eden sarı mavili takım ligin en farklı galibiyetlerinden birini elde etti. 19 maçta rakip filelere 41 gol bırakan Bağlar Belediyespor, topladığı 39 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor. Bağlar Belediyespor, sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala ligde kalmayı da garantiledi. Statü gereği iki Diyarbakır takımından puanı fazla olan ligde kalırken, Bismil 21Spor'a 18 puan fark atan Bağlar Belediyespor gelecek sezon da bu ligde mücadele edecek. Diyarbakır'ı gelecek sezon BAL'da temsil edecek ikinci takım, Bismil 21Spor ile Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi şampiyonu arasında nisan ayında oynanacak baraj maçıyla belli olacak.
Bağlar Belediyespor teknik sorumlusu Ekrem Üşen, genç ve mütevazi bir kadroyla mücadele etmelerine rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek amaçlarının sezonu ilk 3 sırada tamamlayıp, gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupasına katılma hakkı kazanmak olduğunu kaydetti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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Etiketler : Diyarbakır, Bağlar, Futbol, Van, Spor
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