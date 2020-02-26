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Bağlar Belediyespor erteleme maçında Muş Menderesspor ile yenişemedi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta kendi sahasında Muş Menderesspor ile 0-0 berabere kaldı.

26.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:53Bağlar Belediyespor erteleme maçında Muş Menderesspor ile yenişemedi
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Belediye , daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta kendi sahasında Menderesspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bedran Demir'in kırmızı kart görmesi nedeniyle 50 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan sarı-mavili takım Seyrantepe spor tesislerinde oynadığı karşılaşmada yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 36'ya çıkararak üçüncü sıradaki yerini korurken, Muş Menderesspor ise puanını 18'e yükseltti.

BAL 1. Grup'ta yer alan Bismil 21Spor ise deplasmanda Dersimspor'a 2-1 yenilerek 21 puanda kaldı. Dersimspor ise puanını 34'e çıkardı. - DİYARBAKIR

Bağlar, Futbol, Muş, Spor

Kaynak: İHA

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