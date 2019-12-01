Haberler » Güncel » Bağlar Belediyespor farklı kazandı - Haber

Bağlar Belediyespor farklı kazandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta Bağlar Belediyespor, Dersimspor'u 3-0 yendi.

01.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:42Bağlar Belediyespor farklı kazandı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1.Grup'ta Belediye , Dersimspor'u 3-0 yendi.

Seyrantepe Tesislerinde oynanan maçta etkili bir futbol ortaya koyan Bağlar Belediyespor Serkan Gül,Burak Halil ve Murat Güneş'in attığı gollerle Dersimspor'u 3-0 yenmeyi başararak, puanını 22'ye çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini korudu.

Öte yandan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyespor futbol alt yapısının idmanını izledi, teknik heyetten bilgi aldı.

Beyoğlu, gençlerin iyi koşullarda spor yapabilmesi için imkan oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.


Serkan Gül, Futbol, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:00 Ayşegül öğretmenden zihinsel engelliler için özel sınıf
16:00 AK Parti Hatay milletvekilleri muhtarlarla buluştu
15:59 Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi
15:59 İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava
15:59 DHA YURT BÜLTENİ - 12
1.12.2019 16:00:27