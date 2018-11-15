Bağlar Belediyespor Kazandı, Yolspor Kaybetti

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1.Grup'ta 8.hafta maçları tamamlandı. Diyarbakır
takımlarından biri sevindi, diğeri üzüldü. Bağlar
Belediyespor, sezonun en farklı galibiyetine imza attı. Seyrantepe Spor Tesislerinde Muş
Menderesspor'u ağırlayan Bağlar Belediyespor, rakibini 4-1'lik farklı sonuçla geçti. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor ligdeki puanını 12'ye çıkararak, ligin altıncı sırasına yükseldi.
Yolspor ise haftayı yenilgiyle tamamladı. Turuncu siyahlı ekip, Bitlis
Özgüzelderespor ile deplasmanda yaptığı karşılaşmayı 2-0'la kaybetti. Bu sonuçla Bitlis Özgüzeldere puanını 10'a yükselterek, ligin 7'nci sırasında yer alırken, 6 puanda kalan Yolspor ise 11'nci sıradaki yerini korudu. Ağrı
1970 Spor'un 22 puanla lider olduğu grupta, 14 takım bulunuyor. Liderin direkt olarak 3. Lige yükseleceği ligin ikinci sırasında 20 puana sahip olan Mardin Büyükşehir Belediyespor
yer alıyor.
Lig, 18 Kasım Pazar günü yapılacak maçlarla devam edecek. Yolspor'un kendi sahasında Yüksekova
Belediyespor ile karşılaşacağı haftada, Bağlar Belediyespor, ligin son sırasında yer alan Ağrı Gençlerbirliği
'ne konuk olacak. - DİYARBAKIR
Muş,Diyarbakır,Bağlar
15 Kasım 2018 Perşembe 15:42