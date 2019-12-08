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Bağlar Belediyespor son dakikalarda yıkıldı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Grup 'ta yer alan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Siirt Özel Idarespor'a 1-0 yenildi.

08.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:22Bağlar Belediyespor son dakikalarda yıkıldı
Bölgesel Amatör Ligi 2. Grup 'ta yer alan temsilcilerinden Belediyespor, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Özel Idarespor'a 1-0 yenildi.

Çekişmeli geçen maçta ev sahibi ekibi 3 puana taşıyan golü 84. dakikada Devran Çamurdaş kaydetti.

Bu sonuçla Siirt ekibi puanını 28'e çıkarırken, Bağlar Belediyespor 22 puanda kaldı.

Bu grupta mücadele eden Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bismil 21spor ise sahasında Muş Menderesspor'u 3-2 yenerek puanını 16'ya çıkardı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, Futbol, Siirt, Spor

Kaynak: İHA

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