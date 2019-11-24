Haberler » Spor » Bağlar Belediyespor'un deplasman büyüsü bozuldu - Spor

Bağlar Belediyespor'un deplasman büyüsü bozuldu

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta üst sıralarda yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda Yüksekova Belediyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk kez deplasmanda maç kaybetti.

24.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:59Bağlar Belediyespor'un deplasman büyüsü bozuldu
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta üst sıralarda yer alan Belediyespor, deplasmanda Belediyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk kez deplasmanda maç kaybetti.

Bağlar Belediyesporun tek golünü Meyafir Tekin kaydetti. 10. haftası tamamlanan ligde Diyarbakır'ın diğer temsilcisi 21Spor ise sahasında 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardında Bağlar Belediyespor haftayı 19 ve Bismil 21Spor ise 13 puanla tamamladı. 1 Aralık Pazar günü oynanacak 11. hafta maçlarında Bağlar Belediyespor, Diyarbakırda Dersimspor ile karşılaşacak. Bismil 21Spor ise deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'un konuğu olacak. - DİYARBAKIR

Yüksekova, Futbol, Bismil, Bağlar, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:56 Karşıyaka serisine Afyon'da devam etti
16:51 Hatayspor - İstanbulspor maçının ardından
16:50 Şanlıurfaspor: 5-0
16:50 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
16:46 Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gençlerbirliği: 0 (Maç devam ediyor)
15:55 Son Dakika: Sivasspor, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti!
15:09 Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
14:43 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
13:46 Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Sezon sonunda Beşiktaş'ta seçim olabilir
13:32 Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
24.11.2019 16:59:31