Bağlar Belediyespor'un kongresi ertelendi

Bölgesel Amatör Futbol
Ligi'nde mücadele eden Diyarbakır Bağlar
Belediyespor'un bugün yapılması gereken Genel Kurulu, üye salt çoğunluğu sağlanamadığı için ertelendi.
Bağlar Belediyespor, geçtiğimiz günlerde Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı almıştı. Bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul, üye salt çoğunluğu sağlanamadığı için ertelendi. Ertelenen kongre toplantısının, üye katılım çoğunluğu şartı aranmadan 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 15.00'da Bağlar Belediyesi Spor
Salonunda gerçekleşeceği bildirildi. - DİYARBAKIR