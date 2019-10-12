Haberler » Spor » Bağlar Belediyespor'un Milli Karatecilerine 'Yılın Enleri ' ödülü

Bağlar Belediyespor'un Milli Karatecilerine "Yılın Enleri " ödülü

Diyarbakır Bağlar Belediyespor'un milli kadın karatecileri Sena Kızılasan ve Zeynep Akçakmak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASK) tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 'Yılın Enleri' ödülüne layık görüldü.

12.10.2019 17:37Bağlar Belediyespor'un Milli Karatecilerine
Diyarbakır Bağlar Belediyespor'un milli kadın karatecileri Sena Kızılasan ve Zeynep Akçakmak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASK) tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 'Yılın Enleri' ödülüne layık görüldü. 36 ülkeden bin 800 sporcunun katılımı ile yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sena Kızılaslan ile bronz madalya kazanan Zeynep Akçakmak ödüle layık görüldü. Kızılaslan ve Akçakmak'ın ödüllerini Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu takdim etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:43 Türkiye Ragbi Milli Takımı, Andorra'yı 36-12 mağlup etti
18:41 Kayserispor, Kasımpaşa maçına hız kesmeden hazırlanıyor
18:36 Futbol: Hazırlık maçı
18:31 Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı!
18:24 Hazırlık maçı: Denizlispor: 3 - Altınordu: 1
18:22 Milli Boksçu Güneri, Rusya'da adını finale yazdırdı
18:20 Yeşil sahadan Mehmetçik'e destek
12.10.2019 18:58:15