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Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, 9. hafta maçında Bitlis Özgüzelderespor'u 1-0 yenerek puanını 19'a çıkardı ve liderle puan farkını 1'e indirdi.

17.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:53Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bağlar Belediye , 9. hafta maçında Bitlis Özgüzelderespor'u 1-0 yenerek puanını 19'a çıkardı ve liderle puan farkını 1'e indirdi.

Seyrantepe spor tesislerinde oynanan Bağlar Belediyespor-Bitlis Özgüzelderespor karşılaşmasını Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da izledi. Çekişmeli geçen mücadeleyi Mehmet Şirin Kan'ın attığı golle 1-0 kazanan Bağlar Belediyespor, 9. maçında 6. galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaştı. - DİYARBAKIR

Spor

Kaynak: İHA

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