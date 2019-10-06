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Bağlar Belediyespor zorlu deplasmandan galip döndü

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı 12 Bingölspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

06.10.2019 17:57Bağlar Belediyespor zorlu deplasmandan galip döndü
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı 12 Bingölspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

3. hafta maçında Bingöl Şehir Stadı'nda zorlu bir mücadeleye çıkan Bağlar Belediyespor iyi futbolunun karşılığını 3 puanla alarak puanını 7'ye yükseltti. Maç boyunca üstün oynayan sarı-mavili takım 36. dakikada Abdullah Öztürk ve 42. dakikada Serkan Gül'ün attığı gollerle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi 12 Bingölspor tek golünü 49. dakikada Bağlar Belediyesporlu Meyafir'in kendi kalesine attığı golle buldu.

İyi futbolla 3 puana uzanan Bağlar Belediyespor, Diyarbakır'a mutlu döndü. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bingöl, Futbol, Bağlar, Spor

Kaynak: İHA

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