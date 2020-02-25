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Bağlar Belediyesporlu genç karateci altın madalya kazandı

Bağlar Belediyespor sporcusu Busenur Yazar, Gaziantep'te yapılan Anadolu yıldızlar ligi çeyrek final müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

25.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:02Bağlar Belediyesporlu genç karateci altın madalya kazandı
Belediyespor sporcusu Busenur Yazar, 'te yapılan Anadolu yıldızlar ligi çeyrek final müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

karatecinin elde ettiği başarı Diyarbakır ve Bağlar Belediyesi adına sevinçle karşılandı. Bağlar Belediyespor'un milli antrenörü Mehmet Yazar, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu finallerinde de başarılı olmak olduğunu belirterek, kazanılan başarıyı spora ve sporcuya her türlü desteği sağlayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na hediye ettiklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Gaziantep, Bağlar, Genç, Spor

Kaynak: İHA

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