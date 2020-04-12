Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağlar'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi ekipleri boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte edip daha steril bir hale getirdi.

12.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:36
Bağlar'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Belediyesi ekipleri boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte edip daha steril bir hale getirdi.

Hummalı çalışmanın ardında sokaklar hijyen bir görünümüne kavuşurken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ekiplere teşekkür etti. Beyoğlu, "Ülkemizin salgın ile mücadele etmeye başladığı günden bu yana zaman ve mesai gözetmeden milletimize fedakarca hizmet eden belediyemizdeki değerli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sürekli olarak temizlediğimiz cadde ve sokaklarımızı iki günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde de dezenfekte ederek steril hale getirdik" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı Haberler
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı
Yasak onlara yaradı! Bodrum sahillerinde ilk kez görüntülendi Haberler
Yasak onlara yaradı! Bodrum sahillerinde ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››Bağlar'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:19: Muncurlu Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi oldu - Haber 20:18: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e... - Haber 20:16: Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi - Haber 20:14: Süperstar Ajda Pekkan'dan 'Evdekal' çağrısı - Haber 20:14: Antalya'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı - Haber 20:07: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber