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Bağlar'da halı atölyesi törenle açıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle kurulan halı atölyesi törenle açıldı.

03.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:22Bağlar'da halı atölyesi törenle açıldı
'ın ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle kurulan halı atölyesi törenle açıldı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin eşi Dürdane Beyoğlu ile Fatih Mahallesinde hizmete giren halı atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.
Beyoğlu, emekleriyle istihdama ve üretime katkıda bulunan kadınlara her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Nerede insan varsa biz orada olacağız. Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
Atölyede incelemelerde bulunan Beyoğlu, burada el emeği göz nuru ürünler üretip aile bütçesine katkıda bulunmayı amaçlayan kadınlara desteklerini iletti.
Kadınlarla görüşen Beyoğlu, kadınların üretime ve istihdama katkıda bulunmayı amaçlayan her türlü girişimcilik faaliyetini değerli bulduklarını aktardı.
Beyoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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