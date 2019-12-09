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Bağlar'da "Hoşgeldin Bebek Projesi"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde doğum yapan annelere bebek çantası hediye etti.

09.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:32Bağlar'da
Belediye Başkanı Hüseyin 'nun eşi Dürdane Beyoğlu, "Hoşgeldin Projesi" kapsamında Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde doğum yapan annelere bebek çantası hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında hastanede doğum yapan kadınları ziyaret eden Beyoğlu, sağlık ve mutluluk diledi, bebek çantası hediye etti.
Beyoğlu, "Hayata yeni gözlerini açan yarınlarımızın umudu bebeklerimizin kıymetli annelerini tebrik etmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Rabb'im tüm yavrularımıza sağlıklı ve hayırlı bir gelecek nasip etsin." dedi.
Bebek çantası hediye edilen anneler de Beyoğlu'na teşekkür etti

Beyoğlu, Bağlar, Bebek, Güncel

Kaynak: AA

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