Haberler » Güncel » Bağlar'da kadınlara savunma sporu eğitimi

Bağlar'da kadınlara savunma sporu eğitimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kadınlara savunma sporu eğitimi veriliyor.

27.10.2019 13:14Bağlar'da kadınlara savunma sporu eğitimi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kadınlara savunma sporu eğitimi veriliyor.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'nun girişimiyle kadına yönelik şiddetin azalmasına katkıda bulunmak amacıyla Bağlar Belediye Spor Salonunda bireysel savunma teknikleri eğitim programı düzenlendi.
Dürdane Beyoğlu yaptığı konuşmada, sadece kadınlara değil tüm canlılara şiddet uygulanmasına karşı olduklarını belirterek, savunma sporları eğitimiyle de cahiliye dönemi ürünü olan kadına yönelik şiddetin bir nebze de olsa önüne geçilebileceğini söyledi.

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:05 Fahrettin Altun: "Kalan tüm terörist liderleri yok etmenin zamanı geldi"
15:03 AK Parti, İYİ Parti ve HDP'lileri buluşturan düğün
15:00 Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştu
15:00 Kocaeli kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inecek
14:58 Malazgirt'te kanalizasyon çalışmaları
14:58 Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteriler
14:58 Irak'ın kuzeyine hava harekatı
27.10.2019 15:08:57