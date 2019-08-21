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Bağlar'da kaldırım yenileme çalışması

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce kentin en büyük caddelerinden biri olan Sento Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışması yapılıyor.

21.08.2019 14:16 Bağlar'da kaldırım yenileme çalışması
Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce kentin en büyük caddelerinden biri olan Sento Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışması yapılıyor.
Sento Caddesi'nde 50 bin metrekarelik alanı kapsayan kaldırım çalışmalarında Karacadağ bölgesinden çıkan siyah bazalt taşlar kullanılıyor. Hem şehir içi hem de şehir dışı ulaşımını sağlayan caddedeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Bağlar Belediyesi, kaldırım yenileme çalışmasından sonra refüj çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Karacadağ, Güncel

Kaynak: AA

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