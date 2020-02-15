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Bağlar'da karla mücadele çalışması

Bağlar Belediyesi, kardan dolayı buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

15.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:20Bağlar'da karla mücadele çalışması
Bağlar Belediyesi, kardan dolayı buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Bağlar Belediyesi, önceki gün etkili olan kar yağışının ardından yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, cadde ve sokaklarda yaşanan don ve buzlanmaya karşı tuzlama yapıldığını söyledi.
İlçeye bağlı tüm yerleşim yerlerine 120 tondan fazla tuz serpildiğini ifade eden Beyoğlu, "Don ve buzlanma olaylarına karşı önlem almaya devam ederek, sürücülerin ve vatandaşların sıkıntı yaşamasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Kırsal mahallelerde de muhtarlarla kurulan iletişim sayesinde hizmetimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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