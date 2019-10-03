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Bağlar'da parklardaki tel örgülerden kaldırılıyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, dinlenme parklarının etrafında ve içerisinde izinsiz şekilde monte edilen tel örgüleri kaldırıyor.

03.10.2019 13:36Bağlar'da parklardaki tel örgülerden kaldırılıyor
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, dinlenme parklarının etrafında ve içerisinde izinsiz şekilde monte edilen tel örgüleri kaldırıyor.
Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı kaçak ekipleri, parkların estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan tel örgüleri kaldırma çalışmasına başladı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, izinsiz ve kanunsuz şekilde bu işlemi yapan vatandaşları ikna ederek, vatandaşların dinlenme alanlarının estetiğini koruduklarını söyledi.
Beyoğlu, "Bakımsız olan parklarımızı yeniden modernize ederek vatandaşlarımıza layık dinlenme alanları haline getiriyoruz. Modern aydınlatma sistemleriyle donattığımız parklarımızı aynı zamanda görüntü kirliliğinden de korumaya özen gösteriyoruz. Tel örgü ya da kaçak yapı inşa edenleri ikna ederek sorunu çözüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu konularda duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.
Parkların estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan tel örgülerin belediye tarafından kaldırılması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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