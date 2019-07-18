18.07.2019 14:22
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Bağlar'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm

Bağlar

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen'i ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen'i ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Beyoğlu Genel Müdür Gürgen ile makamında görüştü.
Ziyarette, Bağlar'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm ile ilgili karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı, çalışmalarda gelinen son aşama ve izlenecek yol haritası görüşüldü.
Başkan Beyoğlu daha sonra İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaret etti.
Genel Müdür Büyük ile Beyoğlu, belediye tarafından hayata geçireceği projelerle ilgili görüştü.
Kaynak: AA
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