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Bağlar'da zabıtadan kadın kuaförlerine denetim

Bağlar Belediyesi Zabıta ve Ruhsat müdürlükleri ekipleri ilçedeki kadın kuaförlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

27.09.2019 16:12Bağlar'da zabıtadan kadın kuaförlerine denetim
Bağlar Belediyesi Zabıta ve Ruhsat müdürlükleri ekipleri ilçedeki kadın kuaförlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların daha hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla kent genelinde bulunan kadın kuaförlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde kadın zabıta ekipleri ve ruhsat memurları görev yaptı.
İlçenin birçok noktasında gerçekleştirilen denetimlerde kuaför salonlarının iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygun olup olmadığı, iş yeri temizliği, iş yeri düzeni, kullanılan ürünlerin durumu ve kullanım izni onayı olup olmadığı, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, muayene kartları, bir iş yerinde bulunması gereken temel unsurlar, tuvalet, ecza dolabı kontrolü gibi birçok konuyla ilgili inceleme yapıldı.
Tespit edilen eksiklerin giderilmesi için iş yeri sahipleri ve çalışanlara uyarıda bulunuldu.
Eksiklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine ek süre veren ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerleri hakkında ise yasal işlem uyguladı.
Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimleri müşteriler memnuniyetle karşılarken, bu çalışmalardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ekiplere teşekkür ettiler.

Bağlar Belediyesi, Zabıta, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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