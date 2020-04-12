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Bağlar Kaymakamlığı korona virüs tedbirlerini arttırdı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Kaymakamlığı korona virüs salgını tedbirlerini arttırarak sürdürüyor.

12.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:59
Bağlar Kaymakamlığı korona virüs tedbirlerini arttırdı
Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Kaymakamlığı korona virüs salgını tedbirlerini arttırarak sürdürüyor.

Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber başkanlığında çalışmalarını çok yönlü sürdüren İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, nüfusu birçok ilden büyük olan ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla, vatandaşların takdirini kazanıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, maddi durumu yetersiz ailelere de gıda kolisi dağıttı.

Konu ile ilgili bilgi veren Bağlar Kaymakamı Karabiber, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara günün 24 saati hizmet sunma noktasında gayret gösterdiğini söyledi. Bağlar Kaymakamı Karabiber, "Dünya genelinde etkili olan korona virüs bulaşıcı salgın hastalık tehlikesi nedeniyle, bizler de kaymakamlıklar olarak kurumumuz bünyesinde gerekli düzenlemeleri yapıp, çalışmalarımızı geniş kapsamlı olarak sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, evinde yalnız yaşayan, yemek yapacak kimsesi olmayan 118 hanede ikamet eden yüz beş vatandaşımızın evlerine düzenli olarak sıcak yemek gönderiyoruz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan, sokağa çıkma yasağı kapsamına giren vatandaşlarımızın evlerine, haftalık olarak kahvaltılık ve temel gıda maddelerinden oluşan gıda kolilerini evlerine teslim ediyoruz. Çağrı merkezinde görev yapan arkadaşlarımız, gün boyunca gelen telefonlara cevap verip, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretiyorlar" dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun da, ilçenin en ücra yerleşim yerlerine kadar hizmet sunmaya devam ettiğini aktaran Kaymakam Karabiber, "65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde teslim edilirken, gecenin ilerleyen saatlerinde bile gelen yardım taleplerine karşılık verilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yardım kolileri ulaştırılıyor. Ülkemiz genelinde SYDV kaydı olan vatandaşlarımız, durumlarını telefon açarak öğrenebilirler. Kurumlarımızın önünde yaşanan izdiham nedeniyle, son günlerde giderek yaygınlaşan korona virüs bulaşığı hastalığı, vatandaşlarımıza veya kurumlarımızda mesai yapan memurlarımıza bulaşabilir. Ancak kurumlarımızın önünde oluşan izdiham nedeniyle, hem vatandaşlarımız ve beraberinde getirdikleri çocukları hem de kurum personelinin sağlığı tehlikeye giriyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, hepimizin temizlik, hijyen ve sosyal mesafe konularına dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Bağlar, Güncel
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