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Bağlar sokaklarına kadın eli değdi

Bağlar sokaklarına kadın eli değdi Kadınların temizlik çalışması vatandaşlara örnek oldu Belediyenin kadın çalışanları sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdiDİYARBAKIR - Bağlar ilçe Belediyesi'nin kadın çalışanları, 'Kadınlarımızla el ele, temiz çevre sağlıklı yaşam getirir'...

14.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:30
Bağlar sokaklarına kadın eli değdi
Kadınların temizlik çalışması vatandaşlara örnek oldu
Belediyenin kadın çalışanları sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi
DİYARBAKIR - Bağlar ilçe Belediyesi'nin kadın çalışanları, 'Kadınlarımızla el ele, temiz çevre sağlıklı yaşam getirir' sloganıyla sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirerek örnek bir davranış sergiledi. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, bu çalışma ile vatandaşlarda çevreyi koruma ve temizlik bilinci oluşturmak istediklerini söyledi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçe Belediyesi, yürüttüğü temizlik kampanyaları ile ses getirmeye devam ederken, bu kez belediyenin kadın çalışanları sahaya inerek eski Bağlar olarak bilinen cadde ve sokakları temizledi. Kaynartepe Mahallesi 258. sokakta gerçekleşen çalışmaya belediyenin birimlerinde görev yapan kadın çalışanlar katılarak hem süpürge ile çöpleri topladı hem de çevrede yaşayan kadınları etkileyerek çevre ve temizlik bilinci oluşturmaya çalıştı. Vatandaşların büyük ilgisini çeken temizlik çalışmasına Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğu'nun eşi Dürdane Beyoğlu katılarak kadınlara öncülük etti.
"Temiz bir Bağlar imajı oluşturmak istiyoruz"
'Kadınlarımızla el ele, temiz çevre sağlıklı yaşam getirir' sloganıyla gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla tüm vatandaşlara ve kadınlara bazı mesajlar vermek istediklerini belirten Dürdane Beyoğlu, temiz bir Bağlar imajı oluşturmak istediklerini söyledi. Beyoğlu, "Kadınların içinde yer aldığı çalışmalar başarıya ulaşır. Kadınlar azimlidir, çalışkandır ve temizlik konusunda son derece hassastır. Bu kampanyayı bu yüzden kadın arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Bağlar'ımızda çok ciddi bir temizlik sorunu var. Bu konuda bir hassasiyet oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımız cadde ve sokakları kendi evleri gibi düşünmelidir. İşte o zaman bu sorunu hep beraber aşarız ve Diyarbakır'ın özüne, aslına, kültürüne layık bir kent haline geliriz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kadınlar ellerine aldıkları süpürgelerle çevre temizliği gerçekleştirdi.
Bağlar sokaklarına kadın eli değdi

Beyoğlu, Bağlar, Genel

Kaynak: İHA


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