Haberler » Güncel » Bağlar sokaklarında tiyatro - Haber

Bağlar sokaklarında tiyatro

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokak animasyon ve tiyatro etkinliği düzenledi.

10.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:08Bağlar sokaklarında tiyatro
'ın ilçesinde sokak animasyon ve tiyatro etkinliği düzenledi.
Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır şubesince merkez Bağlar ilçesinde "Bir Çocuk Bir Dünya" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, animasyon ve tiyatro gösterisi yapıldı, sokak oyunları oynandı.
Çocukların gönüllerince eğlendiği programda, pamuk şeker ikram edildi.
Milli Birlik Cemiyeti İl Başkanı Osman Kozan, düzenledikleri programlarda dezavantajlı çocukların gönüllerine dokunduklarını belirterek, "Bugüne kadar yapılmamış bir etkinlikle Bağlar sokaklarında çocuklarımızın yüreklerine dokunduk." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:05 Parke taşı ustalarından Atatürk'e saygı duruşu
14:10 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
14:10 Başkentte 3,4 büyüklüğündeki deprem
14:09 PENDİK'TE  DÜĞÜNE GİDEN 3 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
14:04 Minik öğrencilerden en anlamlı gösteri
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:19 Alkollü araç kullanma cezasını Kur'an kursu inşaatında çalışarak çekiyor
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 14:11:38