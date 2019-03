Bağlarbaşı Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Öğrencilerle birlikte 1000 fidan diken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

ŞAHİN: SEVGİYE VE KARDEŞLİĞE FİDAN EKİYORUZ

Düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Başkan Şahin, birlik ve beraberlik adına bir Gaziantep modeli oluşturduklarını aktardı.

Şahin, "Gaziantep modeli, sevgi modelidir, kardeşlik modelidir ve birlikte yaşama modelidir. Hep birlikte kuracağımız hatıra ormanı, bu modelin göstergesi olacaktır. Nazım Hikmet'in, 'Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman kadar kardeşçe' sözleriyle buradan herkese güçlü bir mesaj veriyoruz. Her fidan bir yaşamdır. Yaşamı; sevgiye, saygıya ve kardeşliğe dönüştürebilmemiz için fidanlar dikiyoruz. Gaziantep modeli bir dünya modeli olacaktır. Hepimiz çok daha güzel bir ortamda yaşayacağız. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, bir kaynaşma modeli geliştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak iyi ve güzel olan her projenin arkasındayız ve destekçisiyiz. 2 milyon insan bize emanet, su bize emanet, toprak bize emanet, hava bize emanet, emanete iyi bakmamız ve geleceğe emin adımlarla sevgiyle kardeşlikle yürümeliyiz. Çocuklarımız ve öğretmeleriyle birlikte ormanımız olsun istedik. Böylesi önemli bir projeyle binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Toprakla buluşan bu fidanlar 10 yıl sonra gür bir ormana dönüşecek. Bunun üzerine biz sevgi tohumu, kardeşlik tohumu ekmeye gelecekte te barış ekmeye savaş bitsin gözyaşı dinsin diye fidanlarımızı ekiyoruz. Yarınımız çok daha güzel olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerle birlikte fidan dikti, fidanlara can suyu verdi.

