Bağlıkaya: 50 Milyon Turist Ütopik Bir Hedef Değil

Kaynak: DHA

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya , bu yıl 50 milyon turist sayısının yakalanabileceğini belirterek "Ana pazarlardan 3.5-4 milyon turist eksiğimiz var. Buna rağmen geçen sene rekor kırıldı. Bu yıl 50 milyon turisti yakalamak ütopik bir hedef değil. Sadece Orta Avrupa 'da 2015 rakamı geriye gelse hedefi yakalarız" dedi. Eczacıbaşı Holding tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde 'Sezona Merhaba Buluşması' düzenlendi. Turizm sektöründeki güncel gelişmelerin paylaşıldığı, 2019'dan beklentiler, yeni destinasyonlar ve gelecek yıl hedeflerinin değerlendirildiği programa, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı , Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer ve sektör temsilcileri katıldı.'54 SEKTÖRÜ ARKASINDAN SÜRÜKLÜYOR'Toplantının açılış konuşmasını yapan Bülent Eczacıbaşı, turizmin toplam istihdamın yüzde 5'ini oluşturduğunu, dış ticaret açığının yarısını tek başına kapattığını söyledi. Turizmin ulusal gelirdeki payının yüzde 6 düzeyinde olduğuna değinen Bülent Eczacıbaşı, küresel yaratılan değer açısından payının yüzde 10'a çıktığına işaret etti. Turizm gelirlerini artırma noktasında önemli bir iyileştirme alanı bulunduğunu söyleyen Eczacıbaşı, "Ortak payda turizm. Konaklamadan ulaşıma, tüketimden yapı ürünlerine kadar 54 sektörü arkasından sürüklüyor. Turizm, tek kalemde ülkemizin ihracat girdisinin yüzde 20'den fazlasını karşılıyor. Geçen yıl 40 milyon yabancıyı misafir ettik. İç turizmde canlanma yaşadık. Bu yıl turist başı gelirde de artış bekliyoruz. Turist sayısının 70 milyonun üzerine, kişi başı ortalama harcamanın da 1000 doların üstüne çıkacağına inanıyoruz. 70 milyar dolar ekonomiye katkı sunacak, 54 sektörü canlandıracak, milyonlarca insana iş ve AŞ sunacak. En hızlı büyüyen ve en yüksek katma değer yaratan pazarlardan birini kültür turizmi oluşturuyor" dedi.'REKABET SON DERECE KESKİN'Toplantının panel bölümünde ise TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2019'un iyi geçeceğini, Türkiye'deki turizmde çift haneli büyümenin dünya ortalamasının üç katı olduğunu söyledi. Turizmin dünyayla en rahat şekilde başa baş mücadele edilen alanlardan biri olduğuna işaret eden Osman Ayık, "Dünyadaki tüm ülkeler bu kadar hızlı büyüyen sektörden pay almak istiyor. Rekabet son derece keskin. Kendinizi yenilemeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Bu sektörde 35 yılı aşkın birikimimiz var. Önümüzdeki süreci rahat bir şekilde yönetiriz" dedi.'TÜRKİYE'DE 1.5 MİLYON YATAK VAR'Türkiye'nin katma değeri en yüksek sektörünün turizm olduğuna vurgu yapan Osman Ayık, döviz kazandıran tüm sektörlerle kıyasladığında, turizmin katma değer yaratan en önemli, stratejik sektörlerden biri olduğunu anlattı. Ayık, "Türk turizmi arz odaklı büyüdü. Paket tur bağımlısı gibi gözüküyor ama paket turda İspanya ile başa baş giden, dünyada bu işi en iyi yapan iki ülkeden biri Türkiye. Türkiye'de 1.5 milyon yatak var. Yatırımların belirli noktaya yapılmaması gerekiyor. Türkiye haritasına baktığınızda 45 milyon misafiri ağırlıyor ama üç noktada toplanmış gibi görünüyor. En büyük payı Antalya ve İstanbul alıyor. Bu pay yüzde 60'lara yaklaşıyor. Arkasından Muğla ve İzmir noktası geliyor ve ondan sonra bir şey göremiyorsunuz. Bundan sonraki yatırım planını bu mantıkla yapmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik kavramı hayatımızın en büyük gerçeği olmalı. Kıyıları sadece yatırım alanı olarak görmemek lazım, iç bölgelere gidip Türkiye'deki yatak hareketliliği ve trafiğini artırmamız lazım" diye konuştu.'BİZE HER TÜRLÜ TURİST GELİR'TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de turizm başladığından bu yana 'Ucuz satıyoruz' tartışmasının olduğunu kaydederek, şöyle dedi: "Çok turist geliyor ama 'Çok ucuz satıyoruz'u üstümüzden atmamız gerekiyor. Biz kitle turizmi yapan bir ülkedeyiz. '40 milyon turist gelecek, hepsi zengin olacak.' Böyle bir şey yok. Sayıya oynayan, yatak kapasitesi yüksek, ürün çeşitliği çok fazla bir ülkeyiz. Bize her türlü turist gelir, her turist bizim için eşittir. 500 dolar harcayan turist de 1000 dolar harcayan da golf için gelip 2 bin 500 dolar harcayan turist de aynı değerdedir."'TIKANMIŞ PAZARLAR AÇILDI'Sürekli kapasitesi yüksek turistin özlendiğini ancak dünyadaki turizm hareketini sırt çantasıyla gezen insanların başlattığını vurgulayan Firuz Bağlıkaya, "Ana pazarlardan 3.5- 4 milyon turist eksiğimiz var. Buna rağmen geçen sene rekor kırıldı. Bu yıl 50 milyon turisti yakalamak ütopik bir hedef değil. Sadece Orta Avrupa'da 2015 rakamı geriye gelse hedefi yakalarız. Tıkanmış olan pazarlar açıldı, bunları geri alacağız. Ortadoğu pazarına da sahip çıkmak gerek" dedi.Mevcut pazarları da güçlendirmek gerektiğini aktaran Bağlıkaya, Rusya 'nın yüzde 9.5'unun, Almanya 'nın yüzde 10'unun Türkiye'ye geldiğini anlattı. Kültür turizmiyle ilgili güzel gelişmeler olduğunu da belirten Bağlıkaya, Şanlıurfa 'da Göbekli Tepe 'nin ön plana çıktığını ve çok yakında burayı milyonlarca turistin ziyaret edeceğini vurguladı.Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer de turizmde en önemli alanın havayolu direkt uçuşlar olduğuna değinerek, turizmi geliştirmek için yeni hikayeler yaratmak, Türkiye'nin dizilerde, filmlerde tanıtımını yapmak gerektiğini söyledi.- Antalya