Bağlılık - Aslı Filmi

Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal... Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal’in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar... Yönetmenliğin ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği film
in başrollerini Kübra Kip ve Ece Yüksel paylaşıyor. İkiliye diğer rollerde Umur Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan ve Osman Alkaş eşlik ediyorlar.Yönetmen:
Semih KaplanoğluSenaryo:
Semih KaplanoğluOyuncular:
Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan, Osman AlkaşFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Bağlılık - AslıYapımcı Firma:
Kaplan FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
135 dk.Dağıtıcı Firma:
Kaplan FilmVizyon Tarihi:
20.09.2019Bağlılık - Aslı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.