"Bağlılık Aslı" ile Oscar heyecanı yaşandı (1) - LOS

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen "2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nin kapanış töreninde, 92'nci Akademi Ödülleri'nde Türkiye 'nin Yabancı Dilde Oscar adayı "Bağlılık Aslı" filmi gösterildi.ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Linwood Dunn Theater'da kırmızı halı seremonisiyle başlayan galaya, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Golden Globe Başkanı Lorenzo Soria ve Başkan Yardımcısı Ali Sar, 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, yönetmen Semih Kaplanoğlu, yönetmen Uğur Uludağ, yapımcı Mustafa Karadeniz, yönetmen Eylem Kaftan, oyuncu Yasemin Allen, Anadolu Ajansı (AA) Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın yanı sıra ABD ve Türkiye'deki sinema sektöründen isimler katıldı.Kapanış törenine katılan yönetmen Kaplanoğlu, organizasyonda emeği geçen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolos Oğuz ve Barbaros Tapan'a teşekkür ederek, "Birazdan izleyeceğiniz Türkiye'nin Oscar adayı olan film, 'bağlılık' üçlemesinin ilk filmi. Fim, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile senaryosunun yazımında, Asya Pasifik Film Akademisinin katkısıyla gerçekleşti. İkinci film Bağlılık Hasan'ı bu yaz çektim. Şu an kurgu aşamasında. Umut ediyorum bu ilkbaharda bitmiş olacak. İyi seyirler dilerim." ifadelerini kullandı.Kaplanoğlu, Oscar'la ilgili çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, "Los Angeles'a dördüncü gelişim. Oscar için ikinci gelişimiz. Daha önce 'Bal' filmiyle buradaydık. Her gelişimde daha ilginç ve farklı bir yönünü görüyorum. Bu sefer biraz daha deneyimliyiz." dedi."Bağlılık Aslı" filminde Aslı karakterini canlandıran oyuncu Kübra Kip ise Los Angeles'ta dolu dolu bir hafta geçirdiklerini ifade ederek, "Pek çok gösterim ve söyleşiler gerçekleşiyor. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Uluslarası festivaller benim için çok keyifli geçiyor çünkü başka kültürden insanların sizin dünyanıza nasıl yaklaşacakları, beni cezbeden bir şey. Bu tarz organizasyonlar sayesinde Türk sinemasının daha bilinir hale gelmesi de ayrıca memnuniyet verici." şeklinde konuştu.Golden Globe Başkanı Lorenzo Soria da Türk sineması hakkında uzman olmağına işaret ederek, "Yıllar önce Uluslararası Boğaziçi Film Festivalinde jüri başkanıydım. Hatta aramızda bulunan Türk oyuncu Belçim Bilgin'le birlikte aynı jürideydik. Bu benim için Türk sinemasını keşfetme imkanı sağladı. Çok fazla ilginç ve yüksek kalitede filmle karşılaştım. Bu yüzden burada sizlerle olmaktan ötürü onur duyuyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim." dedi.Tüm sinemaseverlerin, "Bağlılık Aslı" filmini izleyerek mükemmel bir zaman geçirmesi temennisinde bulunan Soria, "Bence bu Los Angeles insanı için Türk sinemasını tanımaları açısından güzel bir fırsat." diye konuştu."Hollywood Türk Filmleri Festivali" Los Angeles'ta bir marka olacakEtkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Başkonsolos Can Oğuz, bu tür festivalleri Türk sinemasının kendine yer açması bakımından önemli bulduğunu aktararak, "Los Angeles gibi sinemanın merkezi olan bir yerde, devamlılığı olan bir festivalin olması önemli bir şey. Bu sebeple son derece gurur verici bir duygu. Aynı zamanda böylesi çok kültürlü bir yerde, kültürümüzün de sinema aracılığıyla kendine bir yer bulması bizim açımızdan mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.Oğuz, "Bağlılık Aslı"nın salondaki izleyiciler tarafından olumlu tepkiyle izlendiğine dikkati çekerek, "Çok gerçekçi bir film olmuş. Gerçekten herkesin kendisinden bir parça bulabileceği evrensel bir hikaye, güçlü bir şekilde anlatılmış. Umut ediyoruz ki bu beğenilerin önümüzdeki dönemde iyi haberlerini alırız." ifadelerini kullandı.Türk sinemasıyla dizilerin son yıllarda çok daha bilinir hale geldiğini sözlerine ekleyen Oğuz, özellikle dizilere gösterilen ilgi dolayısıyla çok daha umutlu olmak gerektiğini söyledi.2. Hollywood Türk Filmleri Festivali Direktörü Barbaros Tapan da festivalin ikincisini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları aktardı:"Bu festivalin Türk sineması, oyuncularımız ve yapımcılarımız için çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Hollywood'un kalbinde, Akademi binasındayız. Burada Allah nasip etti, filmimizi de gösterdik. İnşallah üçüncü, dördüncü ve daha birçoklarını Allah nasip eder. Bu bir ekip işi. Festival başkanımız Ogün Şanlıer ve bütün ekibimizin emekleri sonucu buradayız. Amacımız festivali büyütmek. Hollywood Türk Filmleri Festivali, Los Angeles'ta bir marka olmak zorunda. Bunun için çalışacağız.""Bu tarz organizasyonlar sayesinde Türk sineması daha bilinir hale geliyor"Japon-ABD'li oyuncu Rick Kumazawa da daha önce pek çok kez Türkiye'de bulunduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini kaydederek, "Benim kız arkadaşım Doğu Avrupalı ve Türk dizileri izleyerek büyümüş. Onun annesiyle oturup çok defa Türk dizileri seyrettim. Hollywood'da Türk Filmleri Festivalinde olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı."Maniac" dizisinde Dr. Muramoto karakterini canlandıran oyuncu Rome Kanda ise "Barbaros Tapan ile 'Maniac' filminin prömiyerinde tanıştım.O bana bu güzel festivali tanıttı ve buraya geldik. Türk filmlerini ve ayrıca Osmanlı'yı seviyoruz. Geçen aylarda TRT2'de bir televizyon programına röportaj verdim. Şu an Türkiye'de ünlü birisiyim." değerlendirmesinde bulundu.Oyuncu Belçim Bilgin de doğru filmlerin doğru seyirciyle buluşması açısından festivalin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Festivalin kökleşmesini ve daha uzun yıllar sinemaya hizmet etmesini dilerim." dedi.Festivalin ilkinde de Los Angeles'ta olduğunu ve ikincisinde de olmaktan ötürü gurur duyduğunu belirten oyuncu Büşra Pekin, "Ülkemiz ve sinemamız adına çok önemli bir adım olarak görüyorum festivali. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüşlerini dile getirdi.Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin Kasım ayında yapılmasını doğru bir zamanlama olarak gördüğünü belirten yönetmen Eylem Kaftan şu değerlendirmeyi yaptı: "Çünkü Kasım, Aralık ayı Oscar öncesi binlerce yönetmenin sinemacının kendi filmlerini Oscar yarışına sokabilmek için amansız bir mücadeleye girdiği, pek çok, yüzlerce, binlerce gösterim yaptığı, onu jüriye sunduğu, çok heyecan verici yarışın sürdüğü bir ay. Ben de bugün buna şahit oldum. Oscar adayı bir filmin gösterimine gittim. Orada yönetmenin heyecanına şahit oldum. Bu atmosferi yaşamak ve burayı, dünya sinemasının kalbinin attığı yerin işleyişini anlamak açısından da benim için çok büyük bir tecrübe oldu."ABD'de dijital bir platformda dizi için hazırlık yaptığı bilgisini veren oyuncu Kerem Bürsin ise, bir Türk festivalinin Hollywood'da olmasının Türkiye ve sektör açısından önemine değinerek, "Bu binada ve Hollywood'da olmak gurur verici bir şey." diye konuştu.Oyuncu Melisa Şenolsun ise Hollywood'un sinemanın kalbi olduğuna vurgu yaparak, destek olmak için katıldığı festivalin uzun yıllar sürmesini diledi.Şenolsun, yaklaşan projeleri hakkında da şu bilgileri paylaştı: "BKM ile çektiğimiz Güzelliğin Portresi filmimiz var vizyona hazırlanan. Bir de Netflix'te çekmiş olduğumuz bir dizimiz var Atiye. Onların çıkmasını bekliyorum, çok da az kaldı, o yüzden heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum."2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin yapıldığı Linwood Dunn Theater'da "Bağlılık Aslı" gösterimi sonrası Türk müziğinden eserlerin yer aldığı mini bir müzik dinletisi de sunuldu.