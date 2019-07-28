Bagok Dağı'nda büyük yangın: 6 Süryani köyü tehdit altında

Mardin'in Bagok Dağı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.6 Süryani köyünü büyük risk altına alan yangın, ilk 3 saatte kontrol altına alınamadı.

"ALEVLER İSTASYONA ULAŞIRSA BÜYÜK TEHLİKE OLUR"

Ardından alevlerin Elbeğendi Kafro köyüne ulaştığı haberi geldi. Köy duman altında kalırken, itfaiye ve köylüler alevlerin evlere ulaşmaması için mücadeleye girdi.

Alevlerin Botaş İstasyonu'na doğru gittiği belirtilirken, ulaşması durumunda büyük risk yaratacağı uyarısı yapıldı.

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı'nın köylerinde saat 14.00 sularında çıkan yangın, kuru otların etkisiyle bir anda büyüyerek geniş bir

alana yayıldı.

6 SÜRYANİ KÖYÜ TEHLİKE ALTINDA

Yangının yakınlarına geldiği Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin hepsinin Süryani köyleri olduğu öğrenildi.

Yangının yaklaşmasıyla birlikte risk altına giren köylüler, kendi imkanlarıyla müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.