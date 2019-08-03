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Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı.

03.08.2019 00:03 Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker yaralı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı.
Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 4 asker yaralanırken, çatışma çıktı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Bagok Dağı, Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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