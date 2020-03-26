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Bağpınar Mahallesi'ne asfalt hayırlı olsun

Melikgazi Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte altyapı ve asfalt çalışmalarına başladı.

26.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:52
Bağpınar Mahallesi'ne asfalt hayırlı olsun
Melikgazi Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte altyapı ve asfalt çalışmalarına başladı.

Bağpınar Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi işine başlayan Melikgazi Belediyesi yaptığı altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bağpınar'a bağlı 2760, 2521 ve Gökşen Sokak olmak üzere 3 sokakta yaklaşık 2 kilometre yolu asfaltladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt ve kaldırım ihtiyacı olan tüm mahallelerde çalışma başlattıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sezon başında hazırladığımız plan çerçevesinde özellikle altyapısı ve kaldırımı tamamlanmış cadde ve sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Planlı ve programlı çalışıyoruz. Belediye olarak her mahallenin kendi eksik ve ihtiyaç planına göre hizmetlere yön veriyoruz. Hemen hemen tüm mahallelere girerek asfalt ve kaldırım ihtiyacı olan yerlerin sıkıntılarını gidereceğiz. Ekiplerimiz şimdi de Bağpınar Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik yolu sıcak asfalt ile kapladı. Daha modern ve daha güzel bir ilçe ve vatandaşlarımızın rahatı için bu hizmetlerimize yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar Melikgazi'mizin yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlıyor. Yapılan yeni yolun Bağpınar halkına hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Melikgazi, Güncel

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